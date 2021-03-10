Киев, 10 марта. Украинские ученые пришли к неутешительным выводам: плодородные почвы страны деградируют из-за безответственной эксплуатации. Это может привести к упадку хозяйства и экономики.

Ученые из Института географии НАН Украины опубликовали работу «Влияние концентрации сельскохозяйственных земель на общество и окружающую среду на Украине».

Исследователи обратили внимание на крайне высокую распаханность украинских земель: в среднем показатель составил 80% по стране, а в некоторых регионах достиг 95%. Выходит, что где-то практически нет растительности, отсутствие которой негативно влияет на состояние экологии.

На посевных площадях преимущественно выращивают культуры, которые истощают почву — кукурузу, сою, рапс и подсолнечник. На сегодняшний день доля подобных «выгодных» растений превышает половину от всех засевов.

Безответственная эксплуатация земли ухудшает качество грунтовых и поверхностных вод. От пренебрежения запретом на распашку прибрежных полос водоемов в них попадает гумус и агрохимикаты. Вследствие этого заиливаются воды, в них гибнет флора и фауна.

Ученые считают, что главной причиной потенциально опасной экологической ситуации стала высокая концентрация земель в руках крупных агрохолдингов. Исследователи отметили, что в странах, где землей пользуются «мегасобственники», чаще всего несовершенно законодательство, гражданское общество развито слабо, а власть коррумпирована. Из научного отчета следует, что к числу подобных государств относится и Украина.

Исследователи уверены, что Верховная рада должна принять как можно скорее законопроект, который реформирует систему государственного экологического контроля и отрегулирует землепользование. Только жесткий контроль государства, сможет сохранить плодородные почвы Украины и ее сельское хозяйство.

Плодородная почва — один из главных ресурсов Украины, который обеспечивает эффективное сельское хозяйство. Однако ни экономическая, ни хозяйственная деятельность невозможны при отсутствии электроэнергии. Украинский политик предрекает энергетический коллапс в стране из-за нехватки угля на ТЭС.