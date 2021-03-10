Американец купил чашу за 35 долларов и стал обладателем сокровища XV века

Вашингтон, 10 марта. Американец купил на блошином рынке в Коннектикуте керамическую чашу за 35 долларов. Позже выяснилось, что находка — произведение искусства XV века.

Охотник за антиквариатом наткнулся на керамическую чашу и отправил ее фото экспертам аукционного дома Sotheby's. Специалисты по китайскому искусству, взглянув на кадры, сразу поняли, что перед ними действительно что-то ценное. После подробной экспертизы они подтвердили, что чаша была создана в начале 1400-х годов во время правления императора Чжу Ди.

Всего в мире сохранилось только шесть таких чаш. Две хранятся в Музее императорского дворца в Тайбэе на Тайване, еще две — в музеях Лондона, одна — в Национальном музее Ирана. Как реликвия попала на барахолку в США — неизвестно.

В Insider отмечают, что чаша будет продана 17 марта в Нью-Йорке на торгах Sotheby's. Стартовая цена составляет 300-500 тысяч долларов.

В минувшем месяце французских коллекционер стал жертвой воров. Злоумышленники проникли к нему домой и похитили ценности на 500 тысяч евро.