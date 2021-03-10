Владельцам кредитных карт объяснили появление «лишних» сумм долга

Москва, 10 марта. Банки могут менять условия обслуживания клиентов. Именно поэтому люди часто видят «лишние» суммы долга на своих кредитных картах.

Помимо этого, каждый банк может налагать на карту дополнительные расходы, поэтому перед подписанием договора необходимо внимательно вычитать документ, сообщил старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский «Прайм».

«Лишние» суммы долга также могут возникать из-за выхода за предел лимита. Многие банки предпочитают не ставить жесткие рамки и не обрубать доступ клиенту к средствам при достижении установленного лимита, поясняет финансист.

Просроченные платежи — это еще одна из причин появления внезапного долга на кредитке. Зачастую это происходит в результате неправильного толкования грейс-периода. К примеру, грейс-период по карте составляет 45 дней. Также «лишние» суммы долга могут возникать из-за дополнительных услуг.

Недавно аналитическая группа «Россельхозбанка» выяснила, по каким основным критериям россияне выбирают себе банковские карты. Самым популярным среди граждан страны условием при данном выборе оказалось бесплатное обслуживание.