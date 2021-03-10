Ракету-ловушку для беспилотников разработали в России

Москва, 10 марта. Систему из ракеты с блоком наведения разработали ученые Российского федерального ядерного центра. Изобретение получило название ракеты-ловушки для беспилотников.

Согласно описанию на сайте Роспатента, система с блоком наведения доставляет как минимум один контейнер с сетью-ловушкой в район нахождения беспилотника. На углы крепятся грузы, которые помогают растянуть сеть в полете и обеспечить захват дрона.

Разработавшие устройство инженеры считают, что существующие в России аналогичные проекты по захвату беспилотников неэффективны против скоростных маневренных БПЛА. По их словам, новая система способна справиться с поставленной задачей.

«Требуется догнать цель сверху и с согласованной с целью скоростью «запустить» сеть-ловушку, что является очень затруднительным и затратным по времени. За это время цель может скрыться», — объяснили они неэффективность других проектов.

Недавно стало известно, что для Воздушно-космических сил России разработают беспилотный комплекс «Молния» с реактивными аппаратами. Он будет запускаться с самолета-носителя.