Иноагентам могут запретить участвовать в предвыборной агитации в России

Москва, 10 марта. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением о запрете участия НКО — иностранным агентам в предвыборной агитации.

Он направил свою инициативу на имя генерального прокурора России Игоря Краснова. Специалист отметил, что ни в федеральном законе о выборах депутатов Госдумы, ни в иных законах о выборах нет запрета на участие выполняющих функции иноагента российских НКО в предвыборной агитации.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в законодательные акты о выборах в части введения запрета для НКО — иностранных агентов вести предвыборную агитацию», — приводит RT сообщение Орлова.

В минувшем месяце Государственная дума приняла закон о штрафах за публикацию материалов об иноагентах без указания их статуса. В Совфеде подчеркнули, что законопроект не запрещает саму деятельность иноагентов.