Церемонию открытия женского туалета провели в киевском вузе в честь 8 Марта

Киев, 10 марта. Торжественное открытие дамской комнаты состоялось в Государственном университете телекоммуникаций Киева. Мероприятие проходило в классическом стиле: перерезанием красной ленты.

В церемонии приняли участие официальные лица вуза. Праздничная речь длилась почти три минуты. Перед дверьми в уборную на глазах у всего коллектива ведущие мероприятия зачитали стихи и поздравили женщин с праздником 8 Марта. Торжественные слова публика поддержала аплодисментами. Церемония завершилась распитием шампанского.

На протяжение всего мероприятия сотрудники вуза разговаривали на русском языке, несмотря на недовольства властей страны. На Украине повсеместно происходят нарушения предписаний и законов о русской речи. Так, министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что украинцы игнорируют блокировку телеканалов и продолжают смотреть российское телевидение на привычном им языке.