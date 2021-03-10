Председатель Госдумы Володин решил создать учетные записи в соцсетях

Москва, 10 марта. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин намерен зарегистрировать личные аккаунты в социальных сетях «Одноклассники», VK, а также создать канал в мессенджере Telegram.

Парламентарий объяснил принятое решение тем, что в социальных сетях можно легко, быстро и эффективно получать обратную связь от россиян. Володин добавил, что будет пользоваться всеми возможностями этих соцсетей.

Председатель Госдумы подчеркнул, что заводить аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter не будет. Он убежден, что администрации этих социальных сетей нарушают права человека и российские законы. По словам Володина, регистрация в них означает потакать предвзятому мнению и быть его заложником.

Недавно Вячеслав Володин заявил, что 35% депутатов Госдумы переболели коронавирусом. Депутат добавил, что еще 22% его коллег привились от коронавируса.