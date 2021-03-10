Несколько килограммов «леденцов» с наркотиками доставили из США в Австралию

Сидней, 10 марта. Полиция австралийского Сиднея задержала крупную партию наркотиков общей стоимостью свыше 2,7 млн долларов. Запрещенные вещества пытались замаскировать под конфеты.

Посылка весом около семи килограммов была доставлена из США. Наркотики были завернуты в упаковку от леденцов и мятных конфет, уточнили в австралийской пограничной службе. Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года. Правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в преступном обороте наркотиков 10 марта.

Синтетические вещества находились в упаковке, которая идентична обертками сладостей. Из-за этого наркотики могли попасть в руки невинных детей и взрослых.

В Нигере полиция изъяла рекордную партию каннабиса весом 17 тонн. Запрещенные вещества на сумму около 37 млн долларов прибыли в страну с территории Ливана.