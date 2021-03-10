Илон Маск объяснил взрыв прототипа корабля Starship

Вашингтон, 10 марта. Попадание гелия в двигатель стало причиной взрыва прототипа космического корабля Starship, заявил американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

На прошлой неделе, разработанный компанией SpaceX прототип космического аппарата Starship SN10, который взлетел с площадки в округе Камерон в Техасе, успешно приземлился. Однако через несколько минут после посадки — взорвался, пишет RT.

Илон Маск в своем Twitter аккаунте сообщил, что двигатель SN10 имел низкую тягу из-за частичного попадания гелия из топливного бака. Предприниматель подчеркнул, что в испытания SN11 будут внесены коррективы.

Прототип SN10 в ходе тестового полета взлетел в воздух на высоту более 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно сел.

Недавно компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX запустила в космос очередную ракету Falcon 9. Вместе с ней на земную орбиту отправились 60 интернет-спутников Starlink.