Власти Украины заявили о доработках мирного плана по Донбассу

Киев, 10 марта. Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе и ожидает его одобрения от России. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Введенные украинские доработки «отвечают духу Минска» и соответствуют нормам международного права, заявил Ермак в ходе онлайн-конференции на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год», передает RT.

По утверждению министра, речь идет о серьезных мерах, направленных на прекращение боевых действий в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Ермак сказал, что это «очень мощный шаг». Он надеется, что отредактированный мирный план по Донбассу станет главным предметом обсуждения во время ближайшей встречи «нормандской четверки».

Однако само проведение саммита в «нормандском формате» остается под вопросом. По предварительным данным, подготовка мероприятия не ведется, так как не были выполнены прошлые договоренности.