Названы люди с высоким риском заразиться новыми штаммами коронавируса

Москва, 10 марта. Мутациям коронавируса чаще подвержены люди с хроническими заболеваниями и слабой иммунной системой. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Речь идет о пациентах с хроническими, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. У обладателей этих недугов ослабленный иммунитет, из-за чего их организм более уязвим перед коронавирусом, цитирует медика РИА Новости.

Такие люди дольше болеют COVID-19, из-за чего у вируса есть больше времени на размножение и поиск способов сопротивления иммунитету. В некоторых случаях они могут заражать окружающих «своим» штаммом, пояснил Тимаков.

Врачи ранее выявили у россиян около 3,5 тысячи мутаций коронавируса. В середине марта Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует закончить первую фазу клинических исследований препарата против коронавируса «Мир-19».