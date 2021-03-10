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Новосибирские власти утвердили план строительства тоннеля до «Березовой рощи»

Новосибирские власти утвердили план строительства тоннеля до «Березовой рощи»

Новосибирск, 10 марта. Мэрия Новосибирская согласовала проект на выполнение инженерных изысканий для строительства левого перегонного тоннеля от станции метро «Золотая Нива» до станции «Березовая роща».

В сообщении, опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления, указано о необходимости подготовить проект межевания территории. Срок подготовки проекта с учетом проведения общественных обсуждений определен до конца года. В настоящее время открытый в 2010 году правый тоннель работает в реверсивном режиме.

Сейчас в Новосибирске идет разработка ледовой арены. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым обсудил вопрос, связанный с дофинансированием проекта.

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