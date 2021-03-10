Ученые из США составили список продуктов для профилактики весенней депрессии

Нью-Йорк, 10 марта. Сезонная депрессия возникает из-за дисбаланса химических веществ в организме и дефицита энергии. В начале весны в связи с этим следует внимательнее относиться к своему питанию.

На ухудшение настроения влияет недостаток витамина D. Восполнить его запас можно, употребляя форель или лосось.

Возникновению тревожности препятствуют животный белок и зеленые листовые овощи. Пережидать ненастную погоду и отсутствие солнце ученые рекомендуют в компании с темным шоколадом.

Полезные свойства шоколада ранее перечислила диетолог Елена Соломатина. Он обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом, может понижать артериальное давление.