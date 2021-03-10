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Ученые из Японии открыли новые свойства томатного сока

Ученые из Японии открыли новые свойства томатного сока

Токио, 10 марта. Японские ученые из Токийского медицинского университета выяснили, что томатный сок способен снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний.

Исследователи организовали опыты, для которых был отобран 481 доброволец. Подопытные весь год пили несоленый томатный сок в неограниченных количествах и записывали в дневниках любое изменение самочувствия.

В конце исследования, ученые сравнили данные всех испытуемых и выяснили, что у большинства участников эксперимента с предгипертонией или гипертонией кровяное давление в среднем снизилось на три процента.

Помимо этого авторами работы также было выявлено, что томатный сок с солью имеет обратное действие, так как в нем находится большое количество натрия. Специалисты рекомендуют употреблять напиток без каких-либо добавок.

Недавно исследователи из Японии определили реакцию кошек на врагов хозяев. Как оказалось, кошки, в отличие от собак, не различают друзей и обидчиков своих хозяев.

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