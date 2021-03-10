Ученые из Японии открыли новые свойства томатного сока

Токио, 10 марта. Японские ученые из Токийского медицинского университета выяснили, что томатный сок способен снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний.

Исследователи организовали опыты, для которых был отобран 481 доброволец. Подопытные весь год пили несоленый томатный сок в неограниченных количествах и записывали в дневниках любое изменение самочувствия.

В конце исследования, ученые сравнили данные всех испытуемых и выяснили, что у большинства участников эксперимента с предгипертонией или гипертонией кровяное давление в среднем снизилось на три процента.

Помимо этого авторами работы также было выявлено, что томатный сок с солью имеет обратное действие, так как в нем находится большое количество натрия. Специалисты рекомендуют употреблять напиток без каких-либо добавок.

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