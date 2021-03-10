Китайские журналисты изумились «неперехватываемостью» российского «Кинжала»

Пекин, 10 марта. Пользователь китайского портала Sina рассказал о характеристиках и преимуществах ракетного комплекса «Кинжал».

Целая линейка гиперзвукового вооружения, в которую входят «Кинжал», «Авангард», «Цикрон» и некоторые другие, составляет основу неядерных сил России. Ракетный комплекс «Кинжал» благодаря своей «неперехватываемости» современными системами ПРО способен угрожать всему Западу, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на китайский портал Sina.

Автор СМИ рассказал, что «Кинжал» получился после объединения ракеты малой дальности наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер» и МиГ-31. Так и сформировалось новейшее гиперзвуковое оружие.

«Кинжал» состоит из самолета-носителя — МиГ-31 — и ракеты. Российский перехватчик на сегодняшний день является единственным в мире тяжелым сверхзвуковым истребителем. Этот самолет способен лететь на высоте в 24 километра на максимальной скорости в 2,83 Маха.

Прототипом ракеты «Кинжала» стал «Искандер», который относится к классу «земля-земля». Базово снаряд может поразить цель на расстоянии до 400 километров, но после модификации для МиГ-31 дальность его действия возросла до 2000 километров.

Модернизированная ракета класса «земля-земля», которая и входит в «Кинжал», имеет среднею скорость полета более чем пять махов. Снаряд способен маневрировать в воздухе и пробьет любые системы ПВО, которые используют страны НАТО, уверяет автор из Китая.

Без ядерной боеголовки боевая часть «Кинжала» достигает веса в одну тонну. Если снабдить снаряд бризантным взрывчатым веществом, то он сможет разрушить пятиэтажное здание и атаковать укрепления из железобетона, что находятся на глубине более десяти метров под землей.

Современное российское вооружение часто вызывает удивление у зарубежных аналитиков. Так эксперты из США обратили внимание на видео-ролик, на котором показаны испытания секретного оружия новейшего российского истребителя Су-57.