Полиция задержала министра здравоохранения Алтая Сергея Коваленко

Горно-Алтайск, 10 марта. Глава министерства здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан. Причина процессуальной меры в настоящее время выясняется.

Информацию об этом подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах. По предварительным данным СМИ, политика могли задержать по подозрению во взяточничестве. В данный момент он находится в следственном управлении.

«Да, Коваленко задержан. В связи с чем — сейчас уточняется», — заявил собеседник издания.

Ранее по подозрению в создании нарколаборатории был задержан депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник. В ходе рейда силовики пришли с внезапным обыском в одну из квартир, где предположительно осуществлялось производство, фасовка и сбыт запрещенных веществ. В помещении стражи правопорядка обнаружили политика и родственника его супруги. Подозреваемого отпустили в связи с наличием у него депутатской неприкосновенности.