Пожилой водитель протаранил на машине кафе в японском Коти

Токио, 10 марта. Автомобилист устроил дорожное происшествие в японском городе Коти, есть пострадавшие. Об этом пишет информационное агентство «Киодо».

У кондитерского кафе стояли несколько человек, ранения получили пять женщин, две из них — беременные. Сейчас пострадавшие доставлены в больницу. По словам очевидцев, автомобилист пытался встать на соседнюю парковку, но неожиданно въехал в стеклянную стену кафе. Полиция полагает, что 72-летний мужчина перепутал педали газа и тормоза.

В последние года в Японии участились подобные случаи с пожилыми водителями. Поэтому гражданам, не уверенным в своих силах, предлагают отказаться от вождения автомобиля.

Серьезная авария произошла в Алданском районе Якутии: междугороднее такси столкнулось с большегрузом. При автомобильной аварии пострадали два человека.