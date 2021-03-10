Власти Приморского края подвели итоги лыжного сезона в регионе

Владивосток, 10 марта. Около 65 тыс. человек успели этой зимой прокатиться на лыжах в Приморье. Такие статистические данные приводит официальный сайт правительства региона.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в прошлом году были созданы и оснащены необходимым спортивным инвентарем лыжные базы в 21 муниципальном образовании. На эти цели было выделено более 50 млн руб.

«На эти средства закупили более 1200 комплектов лыж и 19 модулей для хранения инвентаря и организации бесплатного проката», — заявили в министерстве спорта и физической культуры Приморья.

В праздничные и выходные дни бесплатным прокатом лыж воспользовались не менее 3800 человек. Самой посещаемой площадкой стала лыжня на острове Русский.

Большой популярностью у людей пользовались лыжные трассы в Дмитриевке Черниговского района, Калиновке и Арсеньеве. Наибольшее количество лыжных забегов произошло в ходе Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России».

Недавно губернатор края вышел на городской субботник во Владивостоке. Вместе с ним навести чистоту и порядок в городе решили члены правительства Приморья, администрации города, а также депутаты.