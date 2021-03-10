Абонентам рассказали о способах обойти «черный список»

Москва, 10 марта. Отправка кого-либо в «черный список» на телефоне на гарантирует того, что абонент не сможет дозвониться до «закрытого» человека. Существует несколько способов обхода блокировки.

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин напомнил о платной услуге операторов «антиопределитель номера», при подключении которой звонок будет определяться как неизвестный, но пройдет к адресату. При этом есть и бесплатный способ обхода блокировки — необходимо залезть в настройки смартфона.

На iPhone можно включить сокрытие номера, но эта функция доступна с версии iOS 7. У смартфонов на базе Android тоже есть эта возможность, но, как указал Кашкин, не все телефоны на этой операционной системе показывают эту опцию.

Специалист добавил, что сейчас большинство пользователей уже не отвечает на звонки со скрытых номеров, опасаясь мошенников. Он назвал такое поведение разумным, пишет агентство «Прайм».

Ряд мошенников отдают предпочтение вытягивать деньги с россиян, позвонив им и представившись «сотрудником банка». Недавно жертвой злоумышленников стала 41-летняя жительница Удмуртии, которую убедили взять кредит на 4 млн рублей и перевести все деньги на их счет.