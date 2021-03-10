Девять новых случаев аллергии на вакцину Pfizer выявили в Японии

Токио, 10 марта. Девять случаев анафилаксии после вакцинации препаратом Pfizer выявлены в Японии за последние сутки. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Всего с начала прививочной кампании в Японии подтверждено 17 таких случаев. Аллергия возникла у женщин в возрасте 20–50 лет, которые прошли вакцинацию американским препаратом Pfizer 8 марта.

После прививки пациенты пожаловались на тошноту, зуд и проблемы с дыханием. Симптомы удалось снять с помощью противоаллергенных препаратов. Пять человек были доставлены в больницу для наблюдения.

Первый случай аллергии после вакцинации Pfizer зарегистрирован в Японии 5 марта. Пациентке стало плохо через пять минут после прививки. У нее начался кашель, отек век и зуд по всему телу. После принятия лекарств ее состояние нормализовалось. Второй аналогичный случай произошел с 28-летней японкой. У нее тоже появился кашель, поднялась температура и упало давление.