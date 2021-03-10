Первая партия премиальных автомобилей Aurus выпущена на заводе в Елабуге

Елабуга, 10 марта. Российские авто премиум-класса Aurus Senat не предназначены для продажи и проходят испытания в НАМИ. Стоимость в базовой комплектации составляет 18 млн рублей.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что старт серийного производства Aurus Senat планируется дать в первом квартале 2021 года. Премиум-авто будут проданы первым клиентам в мае.

«Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода», — отметили в министерстве в диалоге с ТАСС.

Автомобили пилотной серийной партии будут выпущены только с высоким уровнем опционального исполнения. Стоимость их будет исчисляться в размере 22 млн рублей. Также планируется, что на конвейере в Елабуге будет выпускаться отечественный внедорожник Aurus Komendant. Машину планировали продемонстрировать на столичном автосалоне еще в прошлом году, но событие отменили по причине пандемии COVID-19.

Недавно сообщалось, что по итогам февраля 2021 года увеличилась стоимость 25 машин на российском авторынке. Средний рост цен составил 2,1%.