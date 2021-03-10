Экипажи Тихоокеанского флота провели учения по защите границ РФ в Арктике

Анадырь, 10 марта. Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава морской авиации Тихоокеанского флота РФ в ходе учений в Арктике перехватил самолет-нарушитель условного противника.

Воздушное судно-нарушитель условного противника пыталось прорваться в воздушное пространство РФ на большой высоте и сверхзвуковой скорости в небе над Арктикой. В роли цели для перехвата выступил второй самолет МиГ-31БМ, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Для перехвата нарушителя с аэродрома Анадырь был поднят в воздух дежурный МиГ-31БМ, вместе с наземными радарами обнаруживший условного противника. После захвата цели экипаж истребителя выполнил электронный пуск ракет «воздух — воздух» большой дальности, пишет RT.

Недавно российские военные провели масштабные учения на Курилах. В маневрах принимали участие более тысячи военнослужащих. При этом в учениях задействованы силы Тихоокеанского флота ВМФ РФ, вертолеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты.