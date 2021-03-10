Собянин поделился планами о дальнейшем снятии ограничений в Москве

Москва, 10 марта. Весной московские власти планируют снимать некоторые коронавирусные ограничения. Однако часть из них продолжит действовать и дальше.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС рассказал, что большинство ранее введенных ограничений было снято в январе и феврале этого года. Остальную часть планируется отменить весной.

Однако, по мнению мэра, полностью расслабляться еще рано. Собянин заявил, что некоторые ограничительные меры будут носить обязательный статус и далее. Среди таких он назвал масочный режим в метрополитене и запрет на проведение определенных массовых мероприятий.

Московский градоначальник недавно сравнил текущую ситуацию с COVID-19 в России и других странах. По его словам, на фоне распространения пандемии в Бразилии и странах ЕС обстановка с коронавирусом в России является достаточно стабильной.