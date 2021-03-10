Сильная усталость может быть признаком злокачественной анемии

Лондон, 10 марта. Дефицит B12 может спровоцировать изменения психического и физического здоровья. Иногда он способен привести к злокачественной анемии. О ее признаках рассказали британские ученые.

При злокачественной анемии поражаются париетальные клетки желудка, и антитела иммунной системы начинают атаковать ткани, считая их чужеродными. На заболевание могут указывать сильная усталость, одышка после небольшой нагрузки, учащенное сердцебиение, головные боли, снижение аппетита и боль во рту и языке.

Анемию способно вызвать недостаточное питание, поэтому врач может прописать курс лекарств с витамином B12. Взрослым до 64 лет необходимо около 1,5 мкг вещества в день. Оно содержится в говядине, яйцах, обогащенных злаках и лососе, передает Express со ссылкой на британских ученых.

Одышка и усталость могут указывать на еще одно заболевание — сердечную недостаточность. Вздутие живота тоже является предупреждением об этом недуге.