Народная милиция ЛНР зафиксировала новые обстрелы со стороны ВСУ

Луганск, 10 марта. Украина за прошедшие сутки четыре раза нарушила режим прекращения огня. Об этом заявили наблюдатели представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации,

Вооруженные силы Украины трижды обстреляли населенный пункт Калиново. Украинские военные вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометной артиллерии. Также подразделения 92-й бригады ВСУ обстреляли населенный пункт Катериновка. Обстрел осуществлялся из ручных и станковых гранатометов.

Факт нарушения режима прекращения огня свидетельствует о некомпетентности командования ВСУ в вопросах соблюдения перемирия. Наблюдатели ЛНР в СЦКК передали данные об обстрелах представителям Украины.

Недавно российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинская армия скоро начнет полномасштабное наступление. Операция может начаться весной-летом 2021 года.