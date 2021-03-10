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Народная милиция ЛНР зафиксировала новые обстрелы со стороны ВСУ

Народная милиция ЛНР зафиксировала новые обстрелы со стороны ВСУ

Луганск, 10 марта. Украина за прошедшие сутки четыре раза нарушила режим прекращения огня. Об этом заявили наблюдатели представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации,

Вооруженные силы Украины трижды обстреляли населенный пункт Калиново. Украинские военные вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометной артиллерии. Также подразделения 92-й бригады ВСУ обстреляли населенный пункт Катериновка. Обстрел осуществлялся из ручных и станковых гранатометов.

Факт нарушения режима прекращения огня свидетельствует о некомпетентности командования ВСУ в вопросах соблюдения перемирия. Наблюдатели ЛНР в СЦКК передали данные об обстрелах представителям Украины.

Недавно российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинская армия скоро начнет полномасштабное наступление. Операция может начаться весной-летом 2021 года.

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