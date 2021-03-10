Гастроэнтеролог Харлов рассказал о причинах неприятного запаха изо рта

Москва, 10 марта. Запах изо рта может сигнализировать о нарушениях в работе внутренних органов, рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью радио Sputnik.

Неприятный запах способен указывать на заболевания на уровне пищевода, либо желудка. В наихудшем случае проблемы могут возникать на уровне перехода из желудка в двенадцатиперстную кишку или в самой кишке. На каждом из уровней содержимое способно забрасываться выше и обжигать слизистую. Именно запах поврежденной слизистой сигнализирует о нездоровом состоянии органов, объяснил Харлов.

В некоторых случаях запах изо рта может появляться у людей с плохим пищеварением. В таком случае он совсем отвратительный, заметил эксперт. Такой запах исходит от непереваренной пищи.

Кроме того, бывает печеночный запах изо рта. Это, как правило, связано с интоксикацией. Также запах может появиться после заболевания коронавирусом, заключил специалист.

Недавно гастроэнтеролог Дмитрий Бордин рассказал, что при заболеваниях органов пищеварения особо стоит опасаться коронавируса. Вирус может обострять некоторые хронические болезни.