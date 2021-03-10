Netflix снимет сериал по книге Стивена Кинга «Талисман»

Лос-Гатос, 10 марта. Продюсированием экранизации романа Стивена Кинга с соавторством Питера Старуба «Талисман» займется кинокомпании Стивена Спилберга Amblin Television и Paramount Television Studios.

Шоураннерами «Талисмана» станут авторы сериала «Очень странные дела» братья Мэтт и Росс Даффер. Дата релиза пока остается в секрете. Также Netflix не оглашала имена актеров, которые сыграют в картине.

Сюжет будет складываться вокруг 12-летнего мальчика, который отправляется на поиски мистического Талисмана. Находка могла бы помочь спасти жизнь его умирающей матери. Во время поисков мальчик попадает в параллельную реальность, которая называется Территории.

В конце 2020 года сообщалось, что школьница из Томска сняла фильм по мотивам рассказа Стивена Кинга. В начале прошлого года права на экранизацию рассказа писатель продал за один доллар сибирской учащейся, и ей удалось в условиях ограничений пандемии срежиссировать кинокартину.