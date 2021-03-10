Определена идеальная дневная норма фруктов и овощей для снижения риска смерти

Кембридж, 10 марта. Исследователи из Гарварда изучили рацион 100 тысяч человек и выяснили, сколько нужно потреблять ежедневно фруктов и овощей, чтобы получить максимум пользы для здоровья.

Ученые проанализировали данные 66 719 женщин из программы «Здоровье медсестер» (Nurses Health Study) и 42 016 мужчин из дополнительной программы «Здоровье медицинских работников» (Health Professionals Follow-up Study). Исследование длилось три десятилетия. За это время удалось выявить, как диета влияет на здоровье и смертность людей.

Специалисты на основе изученных данных определили, что потребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день помогает максимально снизить риск смертности. Важно учитывать, что овощи с большим содержанием крахмала — кукуруза, картофель — менее полезны для здоровья, как и соки в отличие от целых фруктов.

В среднем, если следовать рекомендациям и съедать за день нужное количество фруктов и овощей, это поможет снизить риск смерти от всех возможных причин на 13%, от сердечно-сосудистых заболеваний на 12%, от рака на 10% и на 35% от заболеваний дыхательной системы.

Одна порция фруктов состоит из одного плода среднего размера, к примеру, яблока, либо из половины консервной банки, либо же из четверти стакана сушеных фруктов. Порция овощей состоит из чашки листовой зелени или половины чашки свежих, консервированных или замороженных растений.

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