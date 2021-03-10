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Определена идеальная дневная норма фруктов и овощей для снижения риска смерти

Определена идеальная дневная норма фруктов и овощей для снижения риска смерти

Кембридж, 10 марта. Исследователи из Гарварда изучили рацион 100 тысяч человек и выяснили, сколько нужно потреблять ежедневно фруктов и овощей, чтобы получить максимум пользы для здоровья.

Ученые проанализировали данные 66 719 женщин из программы «Здоровье медсестер» (Nurses Health Study) и 42 016 мужчин из дополнительной программы «Здоровье медицинских работников» (Health Professionals Follow-up Study). Исследование длилось три десятилетия. За это время удалось выявить, как диета влияет на здоровье и смертность людей.

Специалисты на основе изученных данных определили, что потребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день помогает максимально снизить риск смертности. Важно учитывать, что овощи с большим содержанием крахмала — кукуруза, картофель — менее полезны для здоровья, как и соки в отличие от целых фруктов.

В среднем, если следовать рекомендациям и съедать за день нужное количество фруктов и овощей, это поможет снизить риск смерти от всех возможных причин на 13%, от сердечно-сосудистых заболеваний на 12%, от рака на 10% и на 35% от заболеваний дыхательной системы.

Одна порция фруктов состоит из одного плода среднего размера, к примеру, яблока, либо из половины консервной банки, либо же из четверти стакана сушеных фруктов. Порция овощей состоит из чашки листовой зелени или половины чашки свежих, консервированных или замороженных растений.

Определена идеальная дневная норма фруктов и овощей для снижения риска смерти

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