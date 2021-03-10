ВОЗ обновила мировую статистику по заболеваемости COVID-19

Женева, 10 марта. Число людей с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире увеличилось до 116,87 млн. Таким образом, за прошедшие сутки COVID-19 заболели 326 тысяч человек.

Количество жертв за время пандемии превысило 2,59 млн человек. За прошедшие 24 часа скончались свыше 6,5 тысячи пациентов. Почти половина случаев заражения пришлись на Северную и Южную Америки. Следом по числу выявленных эпизодов расположилась Европа. Третью строчку заняло Восточное Средиземноморье.

Свидетельствуют об этом данные отчета Всемирной организации здравоохранения, передает телеканал RT. Актуальную информацию о развитии эпидемиологической ситуации в России публикует стопкоронавирус.рф.

С начала распространения вируса в России COVID-19 заболели более 4,3 млн человек. За сутки в стране выявили менее 9,5 тысячи случаев инфицирования, из которых 11% оказались бессимптомными.