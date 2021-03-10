«Сушка» может стать причиной потери мышечной массы

Москва, 10 марта. Сокращение жировой прослойки, или «сушка», может негативно сказаться на мускулатуре. Об этом процессе рассказала доцент кафедры анатомии НГУ им. П. Ф. Лесгафта Екатерина Петренко.

Мышцы способны расти под слоем жира, поэтому, чтобы их увидеть, многие люди изнуряют себя жесткими диетами и тренировками. Старания по максимуму избавиться от жировой прослойки могут привести как к потере мышц, так и к проблемам со здоровьем, передает радио Sputnik.

«Нужно помнить, что жировая ткань необходима организму для обеспечения нормальной жизнедеятельности. При распаде жиров высвобождается большое количество энергии. Она нужна тем же скелетным мышцам для нормальной работы. Не стоит резко сокращать жировую массу. Жировая ткань нужна не только для обеспечения энергии, она же источник гормонов, которые, в том числе способствуют приросту мышечной массы», — предупредила Петренко.

Набрать мышечную массу могут даже астеники, слабосильные люди с худощавым телосложением. Торопиться не стоит ни в процессе похудения, ни с развитием мускулатуры.

Ранее диетолог Мария Малышева развеяла семь распространенных мифов о похудении. Она предупредила, что голодовка приводит к разрушению мышечной массы и вызывает стресс у организма.