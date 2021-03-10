Легендарный композитор Александр Зацепин раскрыл секрет долголетия

Москва, 10 марта. Легендарный советский и российский композитор Александр Зацепин отмечает юбилей — ему исполнилось 95 лет. Артист признался, что главным секретом его долголетия является любовь к своей работе.

Зацепин давно стал культовым композитором, зрители слышат его музыку в картинах «Иван Васильевич меняет профессию», «Тайна третьей планеты», «Спортлото-82», «Фильм, фильм, фильм» и еще в десятках других всеми любимых фильмах.

Незадолго до юбилея артист прилетел из Франции в Москву. Он давно живет на две страны. Журналисты KP.RU поинтересовались у народного артиста РФ, в чем секрет его, кажется, вечной молодости.

«В работе. Других секретов нет. Для меня творчество как кислород. Каждый день я сажусь к компьютеру и пишу музыку. Плюс ежедневно делаю зарядку минут по 40», — сообщил композитор.

Он добавил, что недавно врачи посоветовали ему «есть не больше 50 граммов мяса в день», чтобы избежать атеросклероза. И артист старается придерживаться рекомендаций.

«Моя дочь требует, чтобы я больше ходил пешком. Но мне бесцельная ходьба не нравится. Лучше буду писать музыку», — добавил он.

Неделей ранее свою юбилей отметила народная артистка России Елена Яковлева, которой 5 марта исполнилось 60 лет. В беседе с ФАН она рассказала, что сейчас загружена работой, полностью отдаваясь репетициям нового спектакля. Актриса призналась, что не успевает думать о юбилее, однако благодарна за жизнь в искусстве, в которой было множество замечательных ролей.