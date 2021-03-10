Неправильный монтаж может свести на нет все свойства системы звукоизоляции

Москва, 10 марта. Свойства звукоизоляционных материалов никак не связаны с их толщиной. Об этом заявил эксперт торгового дома «Петрович» Денис Якунин.

Утеплители и «прошивка» в несколько слоев может лишь усилить посторонние звуки в квартире. Причинами этого часто становится неправильный монтаж или выбор материалов, передает РИА Новости.

«Другая грубая ошибка — в квартире сделали звукоизоляцию стен, забыв о небольшом зазоре от стены, то есть установили конструкцию вплотную. Или, например, стены, потолок и окна качественно звукоизолировали, а межкомнатные двери поставили дешевые, поэтому внутренний звук «гуляет», — объяснил Якунин.

Шум бывает внутренним, внешним и структурным, объяснил руководитель направления категории «Стройка» компании «Леруа Мерлен» Михаил Попов. Неэффективной может быть даже комплексная звукоизоляция, если она выполнена только с одной стороны. Стоит помнить не только на «боковых» соседей, но и на квартиры снизу и сверху.

Эксперт по звукоизоляции и акустике помещений Александр Боганик ранее рассказал, почему большое количество людей любят петь в душе. Он связал эту тенденцию с акустикой в ванной комнате.