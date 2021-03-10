Телемост между РФ и Украиной: эксперты обсудили тяжелые отношения Киева и Москвы

Москва, 10 марта. Между московской редакцией издания Украина.ру и киевской студией КРТ прошла телеконференция. Эксперты обсудили свободу слова и мнений и противоречия между Россией и Украиной.

Журналисты и аналитики попытались найти решение, которое поможет преодолеть ширящуюся «пропасть между людьми и странами». Первым выступил главный редактор портала «Украина.ру» Искандер Хисамов. Он отметил, что журналисты Киева, которые согласились на диалог посредством телемоста, невероятно мужественные. Со слов Хисамова, украинские власти намерены и дальше оказывать давление и закрывать независимые СМИ, как это было сделано ранее.

«Выйдет закон или распоряжение: мы запрещаем вам дышать, вот не дышите. Человек скоро умрет, если не будет дышать. Мы выбираем дышать, сколько нам отведено, будем дышать, то есть разговаривать, общаться, связываться со всеми городами и весями», — поддержал Хасимова ведущий журналист КРТ Алексей Кутепов.

Президент ОО «Всеукраинская ассоциация судей в отставке» Денис Невядомский указал, что украинские власти не в первый раз оказывают давление на граждан. С его слов, в стране людей уже разделяли на «правильных и неправильных». Кроме того президент ассоциации подчеркнул, что на Украине «за инакомыслие людей обвиняют в госизмене».

«И страшно то, что половина украинцев выброшена властью из актуальной политической повестки. То есть власть определила, что именно эти люди, которые не поддерживают государственный дискурс, не должны принимать участия в государствообразующих процессах», — сказал Невядомский.

С мнением Невядомского согласился украинский и российский социолог Евгений Копатько. Со слов эксперта, у людей на Украине отняли возможность влиять на политические процессы, отсекают оставшиеся связи с Россией. Обозреватель портала «ИноСМИ» Виталий Бабич выразил мнение, что западные СМИ и политики не видят многих проблем Украины, дистанцируются от них. Например, с его слов, бесполезно указывать Западу на закрытие телеканалов или ущемление прав русскоговорящих граждан Украины.

Эксперты во время телемоста обсудили и представление стран на провластных украинских каналах и федеральных российских. Хисамов отметил, что «украинский режим оппозицию уже практически зачистил, чуть-чуть осталось».

«Украина играет по чужим нотам. Россия играет плохо, но по своим, она противостоит коллективному Западу», — считает главред Хисамов.

По мнению Невядомского, и Киев, и Москва равно виноваты в том, что происходит между Россией и Украиной сегодня — «обе стороны выбрали агрессивную риторику». Потому, считает эксперт, большую ценность приобретают контакты «простых людей», а не информация от пропагандистов. В ответ на это Копатько подчеркнул, что контакты между людьми прерываются, друзья превращаются во врагов и разрыв между Россией и Украиной становится только глубже.

Социолог отметил важную проблему, которая касается обеих стран: перепись населения после Второй мировой войны показала, что славянское население составляло 9,6% от общемирового, а по данным переписи начала десятых годов XXI века — лишь 3,6%.

«Эта деградация продолжается, и она касается всех наших стран», — сказал Копатько.

Кроме того украинский и российский социолог отметил, что не стоит надеяться на скорое разрешение противоречий между Россией и Украиной, но не смотря на это, нужно самостоятельно решить собственные проблемы, не обвиняя во всем сторонние силы.

Проблемы свободы слова и мнений на Украине, которые обсудили эксперты и журналисты во время телемоста, возникли не на пустом месте. Так, недавно Киев оставил за собой право закрывать без суда неугодные власти СМИ.