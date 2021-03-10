Суточные колебания случаев COVID-19 могут ожидать Россию весной

Москва, 10 марта. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может начать колебаться весной. Это связано с температурными особенностями времени года, уточнили в Роспотребнадзоре.

Климатические условия весной отличаются высокой благоприятностью для распространения инфекционных респираторных заболеваний, в частности коронавируса. Однако в этом сезоне резкого роста случаев заражения в стране не ожидается, но это не повод расслабиться из-за якобы скорой победы над пандемией. До триумфа еще далеко, отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

«Весной, когда температура повышается до нуля и начинаются оттепель, слякоть, еще возможны суточные колебания заболеваемости», — заявил эксперт в беседе с ТАСС.

Отечественные ученые анонсировали регистрацию первого в России препарата для лечения COVID-19. Его использование может начаться уже этим летом, он создан на основе генно-инженерных антител.