Жена Мамаева пообещала раскрыть правду об измене супруга и своем «отравлении»

Москва, 10 марта. Супруга футболиста ФК «Ростов» Алана Мамаева, устроившая скандал из-за якобы очередной измены супруга, пообещала, что раскроет всю правду не ранее, чем через два месяца.

Мамаева всколыхнула общественность несколько дней назад, заявив на своей странице в Instagram, что ее муж вновь попался на измене. На этот раз с некой испанской девушкой. Разгневанная жена футболиста опубликовала в соцсети личные данные соперницы, после чего та подверглась настоящей травле.

Вскоре появились сообщения, что Алана якобы наглоталась снотворного и попала в больницу. Однако девушка опровергла эти предположения, обвинив свою подругу Юлию Дзуцеву в желании нажиться на ее популярности.

Несмотря на скандал, в соцсети Мамаевой стали появляться фотографии с мужем, а подписчики засыпали ее вопросами, с просьбами объяснить, что же происходит в звездной паре. В ответ Алана сообщила, что не собирается прекращать общение с мужем, так как они воспитывают общих детей.

Во вторник Мамаева вновь удивила поклонников новым постом.

«Алана Николаевна снова в строю! Ребят, все, кто писал мне слова поддержки, хочу сказать вам огромное человеческое спасибо», — написала она.

Журналисты попытались выяснить, что же происходит в семье Мамевых, и собираются ли они разводиться.

«Мне бы пока не хотелось говорить о случившемся… Через пару месяцев я расскажу, как все было на самом деле», — ответила она KP.RU.

Мамаева не в первый раз выносит на всеобщее обсуждение проблемы в семье. Так, в декабре 2018 года, когда футболист со своим коллегой Александром Кокориным был арестован по подозрению в хулиганстве, Алана сообщила, что ее муж находился в отношениях с девушкой пониженной социальной ответственности. По ее словам, в то утро, когда Мамаева и Кокорина заметили в драке, супруг встречался с любовницей. Мамаева утверждает, что ее муж знал о роде занятий девушки, но при этом «давал понять», что любит ее.