Редакция RT в ФРГ готовит иск против газеты Bild из-за обвинений в «шпионаже»

Берлин, 10 марта. RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в «шпионаже». Немецкий таблоид утверждает, что редакция якобы «следит» за блогером Алексеем Навальным.

В заявлении RT сообщается, что компании Ruptly GmbH (является видеоагентством RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили сообщение, в котором предупреждалось о будущем закрытии с 31 мая 2021 года счетов в немецком «Коммерцбанке», 15% акций которого находятся в собственности Германии. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова комментировала этот инцидент. По ее словам, на RT DE оказывается политическое давление. Российская сторона должна будет принять меры в отношении СМИ, если Германия не сможет обеспечить нормальную работу изданиям РФ.

Месяц назад также немецкие правоохранители приглашали руководителя RT DE Динару Токтосунову в столичный отдел полиции свидетелем по делу об убийстве. Соответствующий запрос на привлечение журналистки к следственным действиям в Германию отправила Украина.