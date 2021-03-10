Аналитики прогнозируют рост цен на недвижимость в России

Москва, 10 марта. Недвижимость в спальных районах стала более перспективной с точки зрения инвестиций, чем жилье в центре. Так считают опрошенные «Известиями» участники рынка.

Среди инвесторов спальные районы обретают все большую популярность, преимущественно в крупных городах. Ожидается, что в ближайшие десять лет там заметнее, чем в центральных локациях, вырастут цены на «квадраты», рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Соответственно, покупать такую недвижимость становится выгоднее, подчеркнул он. Особо ликвидные объекты в спальных районах за год могут дорожать в 1,2–1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах, сказал эксперт.

Алгоритм составленный искусственным интеллектом выявил, что жилая площадь в Люблино, Марьино, Медведково, Лосиным острове, Отрадном, Ростокино, Свиблово, Бибирево, Алтуфьево в ближайшие десять лет в общей сумме подорожает на 50 млрд рублей.

Эксперты перечислили регионы РФ с самой доступной ипотекой. Лидером списка оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. В общей сложности доступность жилья выросла в 73 регионах России в 2020 году, пишет RT.