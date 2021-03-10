Племянник Григорьева-Апполонова раскрыл детали борьбы за наследство Олега Яковлева

Москва, 10 марта. Спор из-за наследства скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева до сих пор не утихает. Его знакомый утверждает, что недвижимость должна достаться гражданской супруге музыканта Александре Куцевол.

Яковлев скончался 29 июня 2017 года из-за двусторонней пневмонии, вызванной циррозом печени. Солист «Иванушек» в завещании оставил многомиллионное наследство племяннице Татьяне и университетскому другу Роману Радову. Брак Олега с его девушкой Александрой Куцевол не был официально зарегистрирован, поэтому она не может юридически обосновать свои претензии на наследство. Пока она живет в квартире покойного музыканта на Дербеневской набережной.

Все эти годы борьба за наследство музыканта продолжается. Куцевол просят покинуть квартиру Яковлева, поскольку Радов собирается продать недвижимость. Недавно за девушку вступился племянник Рыжего из «Иванушек» Андрей Бурдуков, также известный как Андрей Григорьев-Апполонов — младший.

Он уже не раз критиковал племянницу Яковлева Татьяну, которая, по его словам, посещает одно шоу за другим, чтобы распространять слухи о бывшей возлюбленной Олега. В видеобращении, опубликованном на YouTube «Грязная борьба за наследство Иванушки», он вновь поднял данную тему, отчитав Татьяну за то, что та утверждает, будто «вдова» артиста не имеет права на его наследство.

«На одной из передач Татьяна обвинила Александру в том, что она в последний день жизни отключила Олега от аппарата ИВЛ. Понимаете насколько серьезно это обвинение? Но если Александра Куцевол не являлась супругой Олега Яковлева, на каком основании она вообще могла отключить аппарат ИВЛ? Если кто-то и имел юридическое право дать согласие на отключение аппарата ИВЛ, то только его ближайшие родственники!» — подчеркнул он.

Он привел несколько примеров интервью девушки, в которых она высказывает противоположные мнения, и пристыдил ее за участие в постановочных сюжетах на ток-шоу, порочащих имя ее покойного дяди, Олега Яковлева.

В частности, он напомнил, что во время одной из программ она привела в студию якобы сына Олега. Однако к концу программы выяснилось, что этот мальчик является сыном самой Татьяны.

При этом он добавил, что основной фигурант завещания Яковлева, Радов, не просто так избегает публичности.

«Он остерегается основных вопросов, которые ему могут быть заданы. А именно — почему молодой мужчина, которому не было еще и 50 лет, вообще оставил завещание и к тому же на своего университетского друга», — заявил Бурдуков.

Он не исключил, что Радов мог оказать какое-либо давление на Яковлева непосредственно перед смертью.

Ранее таролог Марианна Абравитова заявила, что Куцевол пыталась приворожить музыканта ради его квартиры в Москве. По ее словам, гражданская супруга музыканта обращалась к ней, когда Яковлев был еще жив.

«Она спрашивала именно о недвижимости, хотела, чтобы имущество певца принадлежало ей. Я предупреждала о том, что все может закончиться очень плачевно. Говорила также, что Олег — не долгожитель, поэтому она взялась за жилье», — заявила Абравитова.

Таролог уверена, что Куцевол и Яковлев были друзьями, но никак не сожителями, тогда как Александра якобы «хотела подмять его под себя».