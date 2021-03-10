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ВСУ обстреляли населенный пункт Старомихайловка на западе Донецка

ВСУ обстреляли населенный пункт Старомихайловка на западе Донецка

Донецк, 10 марта. Генеральная прокуратура ДНР возбудила ряд уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, ответственных за обстрелы поселка Старомихайловка на западе Донецка.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт было повреждено не менее 11 жилых домов. По факту обстрела проводится комплекс следственных мероприятий.

По уже имеющимся данным, судопроизводство открыто в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, а также его подчиненных. Всего на сегодняшний день по факту обстрела Старомихайловки возбуждено 15 уголовных дел.

Недавно в Сети появилось видео переброски военной техники украинской стороной. По предварительным данным, ВСУ укрепляют линию разграничения для подготовки наступательной операции.

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