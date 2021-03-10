«Союз МС-18» доставит на МКС американского астронавта

Москва, 10 марта. Астронавт NASA Марк Ванде Хай отправится на Международную космическую станцию (МКС) в апреле на российском космическом корабле «Союз МС-18».

На МКС американец полетит вместе с двумя российскими космонавтами. Об этом сказано на сайте Роскосмоса.

«Роскосмос возвращается к практике международных запусков, и ближайший полет состоится уже 9 апреля 2021 года. Вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Новицким и Петром Дубровым к Международной космической станции отправится астронавт NASA Марк Ванде Хай», — сказано на сайте госкорпорации.

Роскосмос в будущем планирует значительно вложиться в повышение надежности ракетно-космической техники. На эти цели госкорпорация готова потратить более миллиарда рублей.