Киев, 10 марта. Английский необходимо сделать вторым обязательным языком на Украине. Это является вопросом «выживания» украинцев в русскоязычном мире, заявил секретарь СНБО страны Алексей Данилов.

Для повышения шансов стать членом ЕС и НАТО Незалежная должна стать англоязычной страной, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его мнению, если страна не подойдет серьезно к изучению английского языка, то постоянно будет подвергаться «российским» нарративам, передает «Взгляд».

«Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире», — заявил Данилов.

Политолог Константин Матвиенко полагает, что Украина рано или поздно перейдет на латиницу. Он считает, что латинизации подвергнется и русский язык на Украине.