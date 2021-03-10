Сын Сергея Бодрова записал свой первый рэп-альбом

Москва, 10 марта. Сын Сергея Бодрова-младшего, 18-летний Александр выпустил свой первый музыкальный альбом, записанный в стиле рэп.

В начале февраля друзья юного музыканта сообщили, что Александр сколотил собственную группу. Как сообщает портал «Вокруг ТВ», во вторник вышла первая пластинка коллектива, получившая название «Реп мастерская». Альбом состоит всего из пяти треков.

Александр выпускает музыку под псевдонимом sanCheezeS. По данным издания, как минимум для двух песен Александр написал тексты самостоятельно. Музыку он записывает на студии своих друзей.

Сергей Бодров-младший до сих пор считается пропавшим без вести. Трагедия случилась в горах Владикавказа 20 сентября 2002 года, где актер вместе со своей съемочной группой работали над картиной «Связной». Внезапно начался сход ледника, обвал за несколько минут накрыл все Кармадонское ущелье 60-метровым слоем льда и камней. Спастись не удалось никому.

После гибели супруга его вдова Светлана одна воспитывала сына Александра и дочку Ольгу. Девушка решила пойти по стопам отца и в 2016 году поступила в ГИТИС. Она исполнила эпизодическую роль в драме «Калашников», сценаристом которой выступил ее дедушка Сергей Бодров-старший. В августе прошлого года Ольга вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.

Ранее актер Александр Дьяченко рассказал ФАН, что сожалеет о раннем уходе Бодрова-младшего из жизни. По его словам, коллега был «талантливым человеком, очень светлым».