Кот задушил новорожденного ребенка на Украине

Острог, 10 марта. Четырехмесячный ребенок погиб в результате несчастного случая на Украине. Трагедия произошла в городе Остроге Ровненской области Украины.

Местная жительница 8 марта нашла своего ребенка без признаков жизни. Малыш находился в своей коляске, а у него на лице в это время лежал кот. Женщина вызвала скорую помощь и настояла на госпитализации ребенка. Однако врачам Острожской центральной районной больницы оставалось лишь констатировать смерть младенца.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

В Новгородской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти младенца. Под подозрение в убийстве попала мать новорожденного, которая могла утопить малыша в уличном туалете.