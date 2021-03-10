Пожилая жительница Литвы скончалась после прививки вакциной Pfizer

Вильнюс, 10 марта. Случай смерти после вакцинации препаратом компаний Pfizer/BioNTech зафиксирован в Литве: скончалась пожилая пациентка с кардиостимулятором.

Находившиеся рядом с женщиной врачи рассказали, что после процедуры она пожаловалась на нехватку воздуха. К ней экстренно вызвали бригаду скорой помощи, однако вернуть пациентку к жизни так и не удалось. Специалисты уверяют, что она переживала стресс, кроме того, у нее были проблемы со здоровьем, передает радио Литвы.

«Такого внезапного эффекта от вакцины быть не могло», — уточнил директор городской станции скорой помощи Паневежиса Рута Рамошкене.

Ранее в Японии пациентка после инъекции Pfizer начала сильно кашлять, жаловаться на повышение температуры тела и упадок давления, также на проблемы с дыханием и возникновение зуда. Врачи объяснили, что девушка перенесла анафилактический шок. Случай стал вторым за время начала вакцинации.