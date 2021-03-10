Первый в России препарат от COVID-19 могут зарегистрировать летом

Москва, 10 марта. Применение первого в России препарата для лечения коронавирусной инфекции может стартовать в стране уже этим летом. Разработка создана на основе генноинженерных антител.

Работу над медикаментом при поддержке китайских коллег ведут специалисты Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова (ИБХ РАН), Центра компетенций НТИ ИБХ РАН, компании «Фармсинтез». Ученые ранее успешно завершили испытания на животных и в рамках первой фазы клинических исследований.

В свое время подобным препаратом лечили тогда еще действующего президента США Дональда Трампа. Российскую разработку можно будет использовать как для лечения пациентов со средней тяжестью заболевания, так и для страдающих осложнениями, которые отягчают течение инфекции.

«Удалось получить антитела от первых китайских пациентов, «прочитать» их иммунный репертуар и сделать с помощью генно-инженерных технологий их искусственные аналоги. А затем успешно осуществить их наработку в клетках китайского хомячка», — уточнил «Известиям» директор института Александр Габибов.

Существует высокая доля вероятности, что вакцинация от коронавируса станет регулярной в России. Об этом говорит обретаемая постепенно сезонность инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.