Британцы нашли осколки упавшего метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет

Глостер, 10 марта. Обломок метеорита, состав которого не изменялся с момента образования Солнечной системы, нашли на западе Англии. Космическое тело поможет изучить космос в далеком прошлом.

Углистый хондрит является уникальной находкой. Во всем мире был найден всего 51 камень подобного типа. В Великобритании такой метеорит обнаружен впервые.

Доктор Эшли Кинг из лондонского Музея естествознания рассказала, что космическое тело содержит простые органические вещества, аминокислоты и минералы, образованные водой. Эти элементы помогут понять, как «планета становится пригодной для жизни».

Метеорит упал на Землю из внешнего пояса астероидов. Возраст находки оценили в 4,5 миллиарда лет. Космические осколки ученые назвали самими красивыми из вещей, которые им когда-либо удавалось увидеть.

Недавно специалисты университета Уппсалы (Швеция) изучили самый большой кусок метеорита, упавший на Землю. Обломок весит 14 килограммов. Космическое тело обнаружили 7 ноября 2020 года.