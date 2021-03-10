Будет такой же результат: Соседов предложил послать на Евровидение «черта лысого»

Москва, 10 марта. Музыкальный критик Сергей Соседов считает международный песенный конкурс «Евровидение» развлечением для зевак, и абсолютно не имеет значение, кто будет представлять там Россию.

«Хоть черта лысого пошлите, кого угодно. Берите первого человека с улицы и посылайте туда. И будет такой же результат, это не имеет никакого значения, кто именно туда будет послан», — сказал Соседов в беседе с Life.

Критик уверен, что конкурс проводится «для зевак».

В минувший понедельник стало известно, что Россию в Роттердаме представит певица Манижа с песней Russian woman. Решение вызвало массу противоречивых мнений у публики. Многие раскритиковали исполнительницу, посчитав, что она недостойна выступать на Евровидении-21.

В частности, продюсер Андрей Разин заявил, что «более ужасного выбора у нас никогда еще не было». Выбор в пользу Манижи он считает «позором для всей России». Музыкант выразил недоумение тем фактом, что «в такое тяжелое время» для России выбор пал на Манижу, и пожелал певицы провалиться на конкурсе.

Певица Юлия Савичева наоборот заступилась за коллегу, напомнив, что в прошлом году хейтеры атаковали музыкантов петербургской группы Little Big. Однако их песня Uno стала суперхитом, а клип побил все рекорды на официальном YouTube-канале Евровидения.

Как сообщал ФАН, букмекеры предлагают поставить на победу России с коэффициентом 10.00, они считают, что певица Манижа может занять четвертое место.