Компания Volvo представила рестайлинговый кроссовер XC60

Стокгольм, 10 марта. Шведский автопроизводитель Volvo выпустит обновленный XC60 с измененной радиаторной решеткой, передним бампером, и новыми оригинальными колесными дисками.

Кроссовер XC60 оснастили новой мультимедийной системой на операционной системе Android. Она имеет доступ к приложениям от Google. Также автопроизводитель добавил усовершенствованный комплекс помощи водителю ADAS, позволяющий контролировать обстановку вокруг.

Начало продаж обновленной версии Volvo XC60 планируется в мае 2021 года. Представители шведской компании пока не раскрыли стоимость автомобиля.

Недавно Volvo объявила цены на первый в своей истории электромобиль. Стоимость базовой версии XC40 Recharge без учета льгот равна 53,99 тыс. долларов (около 4,15 млн рублей).