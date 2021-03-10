Голикова оценила вероятность становления прививок от COVID-19 регулярными

Москва, 10 марта. Коронавирус поэтапно обретает сезонность, поэтому с большой долей вероятности вакцинация станет регулярной. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Сейчас отечественные ученые не располагают достаточным опытом для установления точных сроков сохранения иммунной защиты. Это не дает повода расслабиться на фоне появления препаратов от COVID-19 и сокращения темпов распространения вируса. Пандемия никуда не уходит, людям следует и дальше ответственно подходить к своему и чужому здоровью.

«Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер», — добавила Голикова в рамках проекта ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о постепенном улучшении ситуации в COVID-19. Положительные изменения фиксируются в городе каждый день, отметил он.