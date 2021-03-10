Народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер в возрасте 95 лет

Москва, 10 марта. Народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий ушел из жизни 8 марта. Новость об этом рассказала его дочь Ирина Конопацкая на своей странице в Facebook.

Несколько лет назад Конопацкий перебрался в норвежский город Тронхейм. За день до смерти он поздравил дочь и внучку с наступающим Международным женским днем.

«Мой папа, Конопацкий Иосиф Николаевич, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днем 7 марта, 8 взял… и ушел…», — рассказала Конопацкая.

Актер на протяжении 60 лет проработал в кино и театре. Он выходил на сцену Городского театра в Котласе, Рижского театра, Тбилисского драматического театра им. Грибоедова и других. Зрители знают Конопацкого по ролям в фильмах «713-й просит посадку», «Иду на грозу», «Начальник Чукотки», «Мятежная застава», «Ход белой королевы», «Рожденная революцией» и так далее.

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